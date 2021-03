Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Nachtragsmeldung // Hausen: Beschädigungen und Graffiti am Hundesportplatz - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Korrektur Tatzeitraum:

Die Beschädigungen an dem Vereinsheim fanden im Zeitraum von Samstag, 27.02.2021, bis Samstag, 06.03.2021, statt.

Ursprungsmeldung:

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Freitag, 26.03.2021 auf Samstag, 27.03.2021 die Fassade des Vereinsheimes am Hundesportplatz im Buriweg. Mehrere Fliesen an der Fassade wurden zertrümmert und auf der Wiese verteilt. Weiter wurden mehrere Plastikstühle von der Terrasse herumgeworfen und beschädigt, sowie ein Graffiti an die Hausfassade gesprüht. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher machen können oder verdächtige Wahrnehmungen am Hundeplatz gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell