Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Beratungen der Polizei zur Sicherheit rund um Fahrrad, Pedelec und E-Bike

Fulda (ots)

Hilders - In den letzten Jahren ist ein deutlicher Trend hin zum Fahrrad zu erkennen. Immer mehr Menschen sind auf Fahrrädern, Pedelecs und E-Bikes unterwegs, ob auf dem Weg zur Arbeit oder in ihrer Freizeit.

Damit nehmen auch die Tatgelegenheiten für Fahrraddiebe zu. Um die oft wertvollen Räder vor den Langfingern zu schützen, gibt es sehr gute Hilfsmittel wie beispielsweise Schlösser, Ketten, Alarmanlagen oder moderne GPS-Tracker, die verdeckt in Rädern verbaut werden.

Das Polizeipräsidium bietet daher im Rahmen der Kampagne "SENIOREN SIND AUF ZACK" kostenlose Beratungen zur Sicherung von Fahrrädern an. Am 2. Juli stehen in der Zeit von 12 Uhr bis 16 Uhr Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann und der Sicherheitsberater für Senioren, Martin Flügel, für alle Fragen rund um die Sicherung Ihrer Räder am Bahnhof in Hilders zur Verfügung. Keine Voranmeldung notwendig.

Die Veranstaltungen finden im Freien statt. Auf die Einhaltung der Corona-Schutz-Verordnung wird hingewiesen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell