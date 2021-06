POL-OH: Neun Blutentnahmen und noch Vieles mehr...

Polizeipräsidium Osthessen

Neun Blutentnahmen und noch Vieles mehr...

Es war schon fast dunkel, als der Arzt am Montagabend (28.06.) an der Kontrollstelle unterhalb des Sportplatzes in Kirchheim am linken Arm eines 24-jährigen Mannes zum letzten Mal an diesem Tag die Nadel ansetzte. Acht Blutentnahmen wegen Fahren eines Kraftfahrzeuges unter Drogeneinfluss und eine wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss mussten an diesem Tag während der Kontrollmaßnahmen des Polizeipräsidiums Osthessen auf den Autobahnen rund um das Kirchheimer Dreieck angeordnet werden. Auch andere Fahrzeugführer mussten entsprechende Sicherheitsleistungen zur Verfahrenssicherung hinterlegen.

Nach langem Lockdown führte die Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld erstmalig, unterstützt durch Kräfte der Polizeiautobahnstation Petersberg, der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Hersfeld, der Kriminaldirektion, der Hessischen Bereitschaftspolizei sowie des Zolls, wieder umfangreichere verdachtsunabhängige Personen- und Fahrzeugkontrollen durch. In acht Stunden wurden 80 Personen und 65 Fahrzeuge überprüft.

Dabei mussten weitere Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Sprengstoff-, Betäubungsmittel- oder Waffengesetz eingeleitet werden. Von über 120 vorgelegten Dokumenten erwiesen sich ein polnischer Führerschein sowie ein albanischer Fahrzeugschein als gefälscht, entsprechende Anzeigen wegen Urkundenfälschung waren die Folge.

Zwei weitere Fahrzeugführer wurden wegen des Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Ein polnischer Kleintransporter war um 55 Prozent überladen und konnte erst nach dem Teilumladen von Ladung auf ein anderes Fahrzeug die Fahrt fortsetzen. Wegen Kabotage-Verstößen musste ein weiterer Fahrer eines Transporters eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.250 Euro hinterlegen.

Ein junger Finne befand sich auf der A 7 auf dem Weg nach Belgien. Nach negativem Alkohol- und Drogentest vor Ort war klar, Übermüdung war die Ursache für seine unsichere Fahrweise. Zum Glück kam es bis zu diesem Zeitpunkt zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, so dass eine Übernachtung in einer nahegelegenen Unterkunft die einzige Konsequenz für ihn war.

Ein BMW-Fahrer aus dem Zulassungskreis Homberg/Efze wurde wegen zu tief eingestelltem Sportfahrwerk die Weiterfahrt untersagt, da die Reifen in den Radläufen schliffen. Nach Prüfung durch einen Sachverständigen konnte das Fahrwerk durch einen hinzugerufenen Bekannten reguliert und die Heimreise angetreten werden. Neben dem Bußgeld und den Gutachterkosten ist nun auch ein neuer Satz Reifen fällig...

"Das Donnern und Grollen am Kirchheimer Abendhimmel zum Kontrollende hin und der anschließende Starkregen auf der Heimfahrt werden uns nicht abhalten, weitere dieser Kontrollen durchzuführen.", so Erster Polizeihauptkommissar Jürgen Gleitsmann, Leiter der Bad Hersfelder Autobahnpolizei. "Wir werden bei jedem Wetter Verkehrsregeln überwachen und Verstöße sanktionieren!"

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

