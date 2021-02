Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Unbekannter beschädigt zwei Verkehrsschilder

Löhne (ots)

(jd) Gestern (31.1) ereignete sich in den Morgenstunden ein Verkehrsunfall an der Weihestraße. Der bisher unbekannte Verursacher fuhr mit seinem Auto die Weihestraße in Fahrtrichtung Löhner Straße. Kurz nach der Einmündung "Alter Postweg" kam er offenbar zu weit nach links von seiner Fahrbahn ab und fuhr über eine dortige Querungshilfe. Aufgrund des heftigen Zusammenstoßes mit dem Fahrzeug sind zwei dort aufgestellte Verkehrszeichen massiv beschädigt worden und abgeknickt. Der Fahrer des Pkw entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen blauen Kia handeln. Die von den Polizeibeamten am Unfallort sichergestellten Spuren deuten darauf hin, dass das Auto massive Beschädigungen an der vorderen Stoßstange und der vorderen Lichtanlage aufweisen muss. Die weitere Auswertung der Spuren dauert an. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Zeit zwischen ca. 6.00 und 8.35 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu dem genannten Fahrzeug machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell