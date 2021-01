Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raubdelikt auf Schulgelände

Spenge (ots)

(sud) Am 30.01.21 gegen 18 Uhr kam es im Bereich des Schulzentrums in der Immanuel-Kant-Straße in Spenge zu einer Auseinandersetzung bzw. zu einem Raubdelikt unter Jugendlichen. Zwei Personen im Alter von 14 Jahren wurden von einer größeren Gruppe von Jugendlichen auf dem Spielplatz der Gesamtschue körperlich angegriffen. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden u.a. Jacken und eine geringe Menge Bargeld entwendet. Inwieweit Waffen/ gefährliche Gegenstände in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich mit der Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221/8880 in Verbindung zu setzten.

(Aktualisiert am 31.01. um 10:55 Uhr)

