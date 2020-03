Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Herdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Herdorf wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Eine 64-Jährige befuhr mit einem Pkw die Schneiderstraße in Richtung Neunkirchen. In Höhe einer Überquerungshilfe für Fußgänger am Kreisverkehr hielt die 64-Jährige an, um zwei Kindern im Alter von 12 und 14 Jahren das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Ein nachfolgender 31-Jähriger verkannte die Situation und fuhr mit seinem Pkw ungebremst auf den haltenden Pkw auf. Der Pkw der 64-Jährigen wurde durch die heftige Kollision nach vorne geschoben. Der 14-Jährige versuchte noch seinen 12-Jährigen Bruder aus der Gefahrenzone zu schubsen, wurde dabei aber von dem Pkw erfasst und auf die Motorhaube aufgeladen. Der 12-Jährige wurde von dem Pkw lediglich am Bein gestreift, kam jedoch zu Fall. Die beiden Kinder und die 64-Jährige erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell