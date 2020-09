Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Ein Verletzter bei Abbiegeunfall

Duisburg (ots)

Beim Abbiegen von der Friedrich-Ebert-Straße nach links in die Eisenbahnstraße prallten am Donnerstagabend (24. September, 19:40 Uhr) zwei nebeneinanderfahrende Autos gegeneinander. Für den Audi auf der äußeren der beiden Spuren endete die Fahrt vor einer Laterne am Fahrbahnrand. Die Laterne knickte ab. Der Audi musste abgeschleppt werden und sein 20 Jahre alter Fahrer kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Der 25-jährige Fahrer des zweiten Autos - eines Mercedes - blieb unverletzt.

