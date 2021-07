POL-OH: Wechsel in der Leitung der Abteilung Verwaltung: Dr. Anne Neidert verlässt das Polizeipräsidium

Polizeipräsidium Osthessen

Wechsel in der Leitung der Abteilung Verwaltung: Dr. Anne Neidert verlässt das Polizeipräsidium

Fulda

"Prägende Jahre" - so beschreibt Regierungsdirektorin Dr. Anne Neidert ihre Zeit im Polizeipräsidium Osthessen. Die 41-Jährige war über fünf Jahre Leiterin der Abteilung Verwaltung. Nun wechselt sie nach rund neun Jahren zum Regierungspräsidium nach Kassel, wo sie künftig in der Abteilung Beamtenversorgung/ Beihilfen tätig sein wird.

"Mit Frau Dr. Neidert verlässt eine äußerst kompetente und engagierte Juristin die osthessische Polizei, die stets die fachlichen Herausforderungen aber auch die sozialen Aspekte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Osthessen im Blick hatte", sagte Polizeipräsident Günther Voß am Mittwoch (30.06.) im Rahmen einer kleinen Verabschiedung. Vor allem die stets gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit habe er sehr geschätzt. "Sie denken wie eine Polizistin und waren immer da, wenn man sie gebraucht hat. Gab es ein Problem... Sie haben die Lösung gefunden." Aus genau diesem Grund lasse er Dr. Neidert auch nur ungern gehen: "Für ihren neuen beruflichen Lebensweg wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen alles Gute und immer ein gutes Augenmaß bei Ihren Entscheidungen."

Die gute Zusammenarbeit betonte auch die 41-jährige Regierungsdirektorin: "Ich habe mich nur zu gerne auf die Kultur der Polizei eingelassen. Die Zeit hier im Präsidium hat mich sehr geprägt." Vor allem den Zusammenhalt in der Behörde habe sie sehr zu schätzen gewusst, konnte in den letzten Jahren viele wertvolle Erfahrungen sammeln. "Ich möchte mich noch einmal für das Vertrauen, das mir von Beginn an entgegengebracht wurde, bedanken. Und ich weiß, es geht hier gut weiter."

Die Leitung der Abteilung Verwaltung wird bis auf Weiteres von Katharina Kötzner übernommen. Die 35-jährige Regierungsoberrätin hat sich bereits in den vergangenen drei Jahren als Abwesenheitsvertreterin im Polizeipräsidium Osthessen einen Namen gemacht und hat seitdem auch die Hauptsachgebietsleitung "Rechtsangelegenheiten" inne. Laut Voß hat sich die gebürtige Unterfränkin, die in München Rechtswissenschaften studiert hat, durch ihre fachliche Versiertheit und ihr Engagement ausgezeichnet: "Ich wünsche Frau Kötzner für ihren neuen Aufgabenbereich viel Erfolg und weiß die Leitung der Abteilung Verwaltung bei ihr in guten Händen", so Polizeipräsident Günther Voß.

Über Dr. Anne Neidert:

Nach Tätigkeiten als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Christian-Albrechts-Universität Kiel und beim Staatlichen Schulamt Fulda begann die promovierte Juristin 2009 ihr Trainee-Programm beim Hessischen Innenministerium mit unterschiedlichen Verwaltungsstationen in Fulda, Hünfeld und Wiesbaden, ehe 2012 die Versetzung zum Polizeipräsidium Osthessen folgte. Hier war Dr. Neidert am Sitz des Präsidiums in Fulda zunächst als Leiterin des Hauptsachgebiets für Rechtsangelegenheiten eingesetzt, bevor 2016 der Wechsel in die Leitung der Abteilung Verwaltung folgte. In ihrer Funktion als Abteilungsleiterin war sie nicht nur für das Personalwesen von rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Polizeipräsidiums zuständig, sondern übernahm auch die praktische Ausbildung für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare und fungierte als ständige Ansprechpartnerin für Juristinnen und Juristen im Trainee-Programm der Hessischen Landesregierung.

