Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht, PKW beschädigt ein anderes Fahrzeug

Einbeck (ots)

Einbeck, Hannoversche Straße 7

Samstag, 08.05.21, 05.30 - 14.00 Uhr

Ein unbekannter PKW-Führer beschädigte am Samstagvormittag einen parkenden PKW Renault Megane. Am Fahrzeug entstand eheblicher Sachschaden. Zeugen werden gebeten Hinweise an die hiesige Polizeidienststelle zu melden.

Einbeck, bit

