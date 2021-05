Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneut Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Northeim (ots)

37154 Northeim,

Friedrich-List-Straße, 08.05.2021, 14:25 Uhr,

Northeim (Gro)

Eine männliche Person gab sich am Telefon als Polizeibeamter der Polizei Northeim aus. Er gab der Angerufenen gegenüber an, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und ein Täter noch flüchtig wäre. Dann erkundigte sich der falsche Polizeibeamte nach Wertgegenständen. Die Angerufene durchschaute die Betrugsmasche und das Telefonat wurde beendet.

