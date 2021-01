Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbrüche in Baucontainer

Northeim (ots)

Northeim, Bundesstraße 248- Wiebrechtshausen, Dienstag, 12.01.21, 18.00 Uhr - Mittwoch, 13.01.21, 07.00 Uhr

WIEBRECHTSHAUSEN (köh) - In der Nacht zu Mittwoch kam es im Bereich einer Baustelle in Höhe Wiebrechtshausen zu Einbrüchen in Baucontainer. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu zwei Baucontainern und entwendeten mehrere kleine Baumaschinen und Baubedarf. Die Höhe des Diebesgutes beläuft sich nach ersten Schätzungen der geschädigten Firma auf ca. 2200 Euro. An den Baucontainern entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Northeim, Großenroder Straße, Dienstag, 12.01.21, 18.00 Uhr - Mittwoch, 13.01.21, 07.30 Uhr

HILLERSE (köh) - Ebenfalls in der Nacht zu Dienstag wurde in einer Baustelle im Bereich Hillerse durch unbekannte Täter weitere Einbrüche in Baucontainer verübt. Dort brachen die Täter in insgesamt drei Baucontainer/-wagen ein und entwendeten daraus mehrere Maschinen und Werkzeug im Gesamtwert von ca. 2000 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auch hier auf ca. 200 Euro geschätzt.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der beiden Taten dienen können, werden unter der Telefonnummer 05551-70050 entgegengenommen.

