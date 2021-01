Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Frontal mit engegenkommenden zusammengestoßen

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Der Polizei Einbeck wurde am Mittwoch, 13.01.2021, gegen 20.00 Uhr ein Unfall mit verletzten Personen auf der Bundesstraße 3 zwischen Langenstruck und Ammensen gemeldet. Ein 25 jähriger Mann aus Einbeck gab dann vor Ort an, dass er mit seinem Pkw auf der mit Schneematsch bedeckten B 3 in Richtung Einbeck unterwegs war, als ihm in einer leichten Rechtskurve ein schwarzer Pkw Audi auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Er versuchte noch auszuweichen, konnte einen frontalen Zusammenstoß jedoch nicht mehr vermeiden. Der vermeintliche Fahrer des Audi, ein 23 Jahre alter Mann aus Duisburg, der noch auf dem Fahrersitz saß, erklärte den Beamten, dass seine Begleiterin (26), die auf dem Beifahrersitz nortärztlich versorgt wurde, den Pkw gefahren hätte. Es sei ihnen dann auf auf ihrem Fahrstreifen ein Pkw Mercedes entgegengekommen. Nach dem Zusammenstoß hätte er dann seine Freundin auf den Beifahrersitz gesetzt. Aufgrund der Spurenlage, konnten die Angaben des jungen Mannes allerdings widerlegt werden, sodass nur er als Fahrer in Betracht kam. Ermittlungen ergaben, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Er gab dann schließlich zu, dass er am Steuer des Audi gesessen hat. Die beiden männlichen Beteiligten wurden bei diesem Unfall leicht, die Frau schwerverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Die beiden schwer beschädigten Pkw mussten abgeschleppt, die Bundesstraße für ca, 3,5 Stunden gesperrt werden.

