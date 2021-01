Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Glätteunfälle im Bereich Moringen

Northeim (ots)

Moringen, Lutterbecker Straße, Dienstag, 12.01.2021, 20.40 Uhr

MORINGEN (köh) - Dienstagabend kam es aufgrund von Winterglätte zu einem Verkehrsunfall zwischen Fredelsloh und Moringen. Eine 21-jährige Moringerin befuhr mit ihrem Pkw Citroen die Landstraße 547 von Fredelsloh in Richtung Moringen. Im Verlauf einer Rechtskurve verlor sie auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto und fuhr in einen Straßengraben. Dort kollidierte der Citroen noch mit einem Verkehrszeichen. Die 21-Jährige und ihr 19-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt ins Northeimer Krankenhaus gebracht. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2800 Euro.

Moringen, Lutterbecker Straße, Dienstag, 12.01.21, 21.15 Uhr

MORINGEN (köh) - Dienstagabend kam es zwischen Lutterbeck und Moringen zu einem weiteren Verkehrsunfall aufgrund von winterglatter Fahrbahn. Eine 22-jährige Einbeckerin befuhr mit ihrem Pkw Toyota die Landstraße 547 von Lutterbeck in Richtung Moringen und kam aufgrund von Glätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr sie einen Leitpfosten, kollidierte mit einem Baum im Straßengraben und überschlug sich mehrfach. Der Pkw kam auf dem Dach zum Liegen. Die Einbeckerin wurde schwer verletzt in ein Göttinger Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Hardegsen, Bundesstraße 241, Dienstag, 12.01.21, 20.55 Uhr

LUTTERHAUSEN (köh) - Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend auf der Bundesstraße 241 zwischen Moringen und Lutterhausen. Ein 19-jähriger Moringer befuhr mit seinem Pkw Renault die B 241 von Moringen in Richtung Lutterhausen. Aufgrund von Glätte verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Betonwand einer Unterführung, sodass die Airbags des Renault auslösten. Glücklicherweise wurde der junge Moringer nicht verletzt. Am Pkw entstand ca. 5000 Euro Sachschaden.

