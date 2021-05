Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall, PKW kommt von der Fahrbahn ab

Einbeck (ots)

Einbeck,Bundesstraße 64, Höhe Holtershausen Samstag, 08.05.21, 05.50 Uhr

Einbeck, bit

Ein 19-Jähriger Eschweger befuhr die B 64 aus Greene in Rtg Mühlenbeck. Der Pkw-Führer kam nach angegebenem Sekundenschlaf von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überfuhr eine Wiese und überschlug sich an einer Feldüberfahrt. Der Fahrzeugführer und seine beiden Mitfahrer wurden vorsorglich umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Der Führerschein wurde nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens sichergestellt. Es entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell