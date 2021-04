Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Radfahrer stürzt mit über 2 Promille

Gau-Bickelheim/Rheinhessen (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 05.04.2021 gegen 04:30 Uhr auf einem Wirtschaftsweg bei Gau-Bickelheim einen Lichtschein fest. Bei der Nachschau vor Ort trafen die Beamten einen 37-jährigen Mann an, der gerade aufstehen wollte. Augenscheinlich war dieser mit seinem E-Bike gestürzt. Dabei hatte er sich leicht an einer Hand verletzt. Da der Mann deutliche Anzeichen auf eine Alkoholisierung zeigte, führten die Polizisten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von ca. 2,14 Promille. Dem 37-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Das E-Bike wurde präventiv sichergestellt. Dem Radfahrer drohen nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen einem Verstoß gegen die Corona-Ausgangsbeschränkung.

