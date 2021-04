Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: 23-Jähriger PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Worms/Rheinhessen (ots)

Auf der Tank- und Rastanlage Wonnegau-West an der A 61 bei Worms überprüften Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 05.04.2021 gegen 00:42 Uhr einen 23-jährigen PKW-Fahrer. Er gab an, nach einem Streit zu Hause umhergefahren zu sein. Während des Gesprächs stellten die Polizisten Anzeichen auf Drogenkonsum bei dem jungen Mann fest. Da ein Vortest positiv verlief, war die Fahrt natürlich beendet und der Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm drohen nun gleich mehrere Anzeigen wegen der Drogenfahrt und wegen einem Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell