Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Aggressive Fahrweise am Ostersonntag - Führerscheine eingezogen

Wöllstein (ots)

Weil ein 35-jähriger Mann aus Bad Kreuznach am späten Nachmittag des Ostersonntag auf der A60 durch überhöhte Geschwindigkeit und zu geringen Sicherheitsabstand auffiel, wurde er von Zivilfahndern der Verkehrsdirektion Wörrstadt bei Ingelheim einer Kontrolle unterzogen. Nach eigenen Angaben habe er es eilig, da er auf dem Weg zu einem Gottesdienst sei. Da bei ihm jedoch drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt werden konnten und ein Vortest den Konsum harter Drogen bestätigte, war die Fahrt für ihn beendet. Sein Führerschein wurde eingezogen. Den 35-jährigen erwarten nun entsprechende Strafanzeigen.

Am Abend machte dann noch ein 21-jähriger Mann aus dem Raum Kirchheimbolanden auf sich aufmerksam, als er auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Wöllstein mit seinem Fahrzeug Pirouetten drehte, was selbstverständlich eine Kontrolle durch die Zivilfahnder nach sich zog. Da der Fahrer den Beamten einen gefälschten Führerschein aushändigte, war auch für ihn die Fahrt beendet. Der gefälschte Führerschein wurde ebenfalls eingezogen. Der Fahrer muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verantworten.

