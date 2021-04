Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW streifen sich am Nahetaldreieck

Rheinhessen/Bingen (ots)

Zur Berührung zweier PKW kam es am 31.3.2021 gegen 16:11 Uhr am Dreieck Nahetal in Fahrtrichtung Koblenz auf der Überleitung von der A 61 zur A 60 Richtung Mainz. Ein 36-jähriger Fahrer eines PKW befand sich schon auf dem Fahrstreifen Richtung Mainz, als anschließend noch ein 39-jähriger PKW-Fahrer vom Fahrstreifen Richtung Autohof nach rechts zog und den PKW des 36-Jährigen streifte. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die aufnehmenden Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei dem 36-Jährigen allerdings Anzeichen auf Drogenkonsum fest. Nachdem ein Schnelltest den Verdacht erhärtete, musste der Mann mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der 36-Jährige muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

