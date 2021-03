Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: 1,4 Promille, gefälschter TÜV und keine Führerschein

A61 Rheinhessen (ots)

Zunächst schien alles in Ordnung zu sein, als Zivilfahnder der Verkehrsdirektion Wörrstadt am Dienstagabend einen Pkw auf der A61 bei Bingen kontrollierten. Dann jedoch fiel den Beamten auf, dass der Stempel im Fahrzeugschein für die letzte Hauptuntersuchung nicht zur Plakette auf dem Kennzeichen passte. Den "TÜV" habe ein Kollege für 150 Euro erledigt, so die Aussage des 27-jährigen Fahrers.

Bei der näheren Überprüfung der Personalien des Kerpeners stellte sich heraus, dass er die eines nahen Verwandten genannt hatte. Aus gutem Grund: er hatte schon vor einigen Jahren seinen Führerschein wegen wiederholter Trunkenheit am Steuer abgeben müssen. Auch jetzt ergab ein Alkoholtest wieder 1,42 Promille.

Dem 27-Jährigen drohen nun Anzeigen wegen der erneuten Trunkenheitsfahrt, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Sein Citroen wurde vor Ort stillgelegt.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell