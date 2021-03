Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Defekter Tieflader verursacht stundenlange Beeinträchtigung auf der A61

A61, Bingen (ots)

Am Montag, 29.03.2021, um 15:36 Uhr, wird der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim ein defekter LKW auf der BAB 61, FR Koblenz, im Dreieck Nahetal auf dem Beschleunigungsstreifen vom Autohof Nahetal kommend gemeldet. Der italienische Sattelzug hatte einen Tieflader angehängt und eine ca. 18-Tonnen schwere Asphaltfräse geladen. Zusammen mit Spezialkräften der Verkehrsdirektion stellt die Streife aus Gau-Bickelheim bei Begutachtung des Transports fest, dass der Auflieger zwischen Tiefbett und Achsen "durchgebrochen" ist und auf der Fahrbahn aufliegt. Ein defektes Verbindungsstück war hierbei die Ursache. Um den Abtransport zu gewährleisten, wurde ein ortsansässiges Abschleppunternehmen beauftragt, welches mit einem Kran, einem Werkstattwagen und zwei Tiefbettaufliegern anrücken musste. Für die Dauer der Bergung musste der rechte Fahrstreifen, der Beschleunigungsstreifen und kurzzeitig auch die komplette Richtungsfahrbahn Koblenz gesperrt werden. Beim Abtransport musste zusätzlich die Überleitung von Mainz kommend in Richtung Koblenz gesperrt werden. Die Fahrbahn wurde um 20:18 Uhr endgültig frei gegeben. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens hielt sich die Beeinträchtigung für die Verkehrsteilnehmer in Grenzen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell