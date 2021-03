Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verlorener Unterlegkeil verursacht Reifenplatzer

Alzey/Rheinhessen (ots)

Ein verlorener Unterlegkeil war die Ursache für einen Verkehrsunfall am 24.3.2021 gegen 17:30 Uhr auf der A 61 bei Alzey. Dort lag der Metall-Keil in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf der linken Fahrspur. Zwei 46 und 20 Jahre alte PKW-Fahrer konnten dem Keil nicht ausweichen und überfuhren diesen. Hierdurch platzten an den PKW jeweils ein Vorderreifen, wodurch die PKW nicht mehr fahrbereit waren. Die Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Da die beiden PKW abgeschleppt werden mussten und die linke Fahrspur durch die liegengebliebenen Fahrzeuge blockiert war, kam es zu einem Rückstau bis zum Parkplatz Menhir. Der Verlierer des Unterlegkeils ist unbekannt. Mögliche Zeugenhinweise zum Verlierer des Unterlegkeils erbittet die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter 06701-9190.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell