POL-VDMZ: Zeugenaufruf: Steinewerfer auf der A63 bei Klein-Winternheim

Ober-Olm

A63, Anschlussstelle Klein-Winternheim / Ober-Olm (ots)

Am Dienstagabend wird der Polizei Mainz ein Steinewerfer auf der A 63, im Bereich der Anschlussstelle Klein-Winternheim, gemeldet. Ein 45-jähriger LKW-Fahrer befährt zu diesem Zeitpunkt die rechte Spur in Fahrtrichtung Mainz. Im Bereich der Autobahnbrücke zwischen Klein-Winternheim und Ober-Olm (Bahnhofstraße / L427) zersplittert plötzlich die Frontscheibe im Sichtfeld des Fahrers. Gleichzeitig kann der Fahrer einen deutlichen Schlag wahrnehmen. Beim Zurückschauen wird eine Person auf der Brücke wahrgenommen, welche sich fußläufig in Richtung Ober-Olm entfernt. Der Fahrer kommt mit seinem Fahrzeug einige Meter hinter der Brücke unverletzt zum Stehen. Der LKW wird durch einen Streifenwagen am rechten Fahrbahnrand abgesichert. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch zahlreiche Polizeikräfte kann der unbekannte Täter nicht mehr angetroffen werden. Die Polizeiautobahnstation Heidesheim bittet Zeugen, die Angaben zu einer verdächtigen Person oder zum Sachverhalt machen können, sich unter der 06132-9500 auf der Dienststelle zu melden.

