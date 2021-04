Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: 18-Jähriger PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Alzey/Rheinhessen (ots)

Vermutlich nur kurze Freude an seinem Führerschein dürfte ein 18-jähriger Fahrer eines PKW haben, den Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelhem am 04.04.2021 gegen 22:25 Uhr im Rahmen einer Kontrollstelle in der Schafhäuserstraße in Alzey überprüften. Bei diesem fielen den Beamten Anzeichen auf Drogenkonsum auf. Ein durchgeführter Drogenschnelltest beim dem 18-Jährigen verlief positiv auf gleich mehrere Drogenarten. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten noch eine kleinere Menge Drogen. Da diese möglicherweise dem 25-jähigen Beifahrer zuzurechnen sind, müssen nun beide mit entsprechenden Anzeigen rechnen, auch wegen Verstößen gegen die Corona bedingten Ausgangsbeschränkungen. Der 18-Jährige musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell