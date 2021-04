Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210413 - 0431 Frankfurt-Preungesheim: Frau beißt Polizisten

Frankfurt (ots)

(em) In der vergangenen Nacht (12.-13.04.2021) rief eine 43-jährige Frau die Polizei auf den Plan. Sie musste in eine psychiatrische Einrichtung verbracht werden.

Gegen 00.15 Uhr alarmierten mehrere Anwohner die Polizei, da eine Frau in der Boskoopstraße Gegenstände auf fremde Balkone werfen und lautstark auf sich aufmerksam machen soll. Vor Ort eingetroffen, hatte sich die Frau zwischenzeitlich in dem Badezimmer ihrer Wohnung eingeschlossen. Als die Beamten die Tür schließlich geöffnet hatten, ging die 43-jährige Frau sofort auf eine Polizistin zu, beleidigte sie und versuchte ihr ins Gesicht zu schlagen. Die Beamten versuchten die Frau daraufhin zu Boden zu bringen. Hierbei biss sie einem 23-jährigen Polizisten in den Unterarm.

Schlussendlich wurde die 43-jährige Frau in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Der 23-jährige Beamte musste sich aufgrund der Verletzung in ambulante ärztliche Behandlung begeben.

Gegen die 43-jährige Frau wird nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffes gegen Vollstreckungsbeamte, des Verdachts der Beleidigung sowie des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

