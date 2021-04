Polizei Aachen

POL-AC: Nach Raub in Parkhaus: Polizei sucht Zeugen

Aachen (ots)

Eine 60-Jährige ist am vergangenen Dienstag (30.03.21) in einem Parkhaus am Seilgraben ausgeraubt worden. Als die Frau gegen 13.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, näherten sich zwei Täter unbemerkt von hinten und rissen ihr gewaltsam eine wertvolle Uhr vom Handgelenk. Anschließend flüchteten sie in Richtung Neupforte. Die 60-Jährige wurde bei der Tat verletzt und musste behandelt werden. Die beiden Täter werden beschrieben als männlich, einer schlank einer kräftig, vermutlich osteuropäischer Herkunft.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Täter oder deren Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell