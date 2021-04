Polizei Aachen

POL-AC: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Aachen (ots)

Gestern Morgen (31.03.2021) gegen 9 Uhr fuhr eine 58-jährige Frau mit ihrem Pedelec auf dem Gehweg des Ronheider Wegs in Richtung Brüsseler Ring. Ein Pkw-Fahrer, der aus einer Grundstückseinfahrt über den Gehweg in Richtung Straße anfuhr, übersah die Frau und es kam zum Zusammenstoß. Die 58-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes kümmerte sich ein Zeuge um die schwer verletzte Frau. Nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (fp)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell