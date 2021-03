Polizei Aachen

POL-AC: Einbruch in Schnellrestaurant - Zeugen gesucht

Aachen (ots)

Mehrere Täter sind in der vergangenen Nacht in die Filiale eines Schnellrestaurants in der Debyestraße eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Die Inhaberin stellte den Einbruch am Morgen fest und verständigte die Polizei. Wie auf den Bildern der Überwachungskameras zu erkennen ist, reisten die Täter gegen 03.45 Uhr mit einem Fahrzeug an und parkten dieses vor dem Lieferanteneingang an der Rückseite des Restaurants. Die Kripo hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Zeugen, die in der Zeit zwischen 03.30 und 05.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Debyestraße hatten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31401 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

