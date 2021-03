Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht am Kaiserplatz

Aachen (ots)

Am vergangenen Donnerstag (25.03.2021) gegen 11 Uhr überquerte ein 30-jähriger Fußgänger bei grüner Ampel die Wilhelmstraße an der Kreuzung Kaiserplatz. Zur gleichen Zeit bog ein Bus vom Kaiserplatz nach rechts in die Wilhelmstraße ein. Nach Aussage des 30-Jährigen kam es auf dem Fußgängerüberweg zum Zusammenstoß, bei dem er leicht verletzt wurde. Der Bus fuhr anschließend ohne anzuhalten in Richtung Normaluhr weiter. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0241 / 9577 - 42101 zu melden. (fp)

