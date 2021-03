Polizei Aachen

POL-AC: Polizei und Ordnungsamt kontrollieren gemeinsam in Alsdorf und Baesweiler

Alsdorf / Baesweiler (ots)

Am vergangenen Freitag (26.03.2021) führten die Aachener Polizei und die Ordnungsbehörden der Kommunen Alsdorf und Baesweiler gemeinsame Kontrollen in den Problembereichen Alsdorf Annapark und Baesweiler Carl Alexander Park durch. Die Kontrollen dauerten bis in den späten Abend.

In Alsdorf wurden über 150 Fahrzeuge und mehr als 180 Personen überprüft.

Bei einem Autofahrer verlief ein Drogenvortest positiv. Die Polizisten leiteten ein Bußgeldverfahren wegen Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel ein. Auf der Wache erfolgte die Blutprobenentnahme durch einen Arzt. Weiterhin leiteten die Beamten fünf Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. Nach Personenkontrollen wurden gegen drei Tatverdächtige Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Auf richterliche Anordnung erfolgte eine Wohnungsdurchsuchung. Drogen und Bargeld wurden sichergestellt.

Rund ein Dutzend Verwarnungsgelder erhoben die Beamten wegen diverser Verkehrsverstöße und drei weitere Bußgeldverfahren leiteten sie wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung ein.

In Baesweiler kontrollierten die Polizisten über 20 Fahrzeuge und mehr als 52 Personen.

Ein Autofahrer führte seinen Pkw unter Drogeneinfluss. Auch hier erfolgten die Einleitung eines Bußgeldverfahrens und die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt. Ein weiterer Verstoß gegen die Coronaschutzverordnung wurde mit einem Bußgeld geahndet. Ein Tatverdächtigen muss sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die Drogen wurden sichergestellt.

Kontrolleinsätze dieser Art werden auch zukünftig in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen stattfinden, um das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. (fp)

