Polizei Aachen

POL-AC: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Würselen (ots)

Ein 56-jähriger Pedelec-Fahrer bog am gestrigen Sonntag (28.03.2021) gegen 11 Uhr vom Feldweg Am Schimmelsgraben auf die Friedhofstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer 49-jährigen Autofahrerin. Diese fuhr zeitgleich auf der bevorrechtigten Friedhofstraße in Richtung Broichweiden und konnte nach eigenen Angaben nicht mehr rechtzeitig bremsen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der 56-Jährige wurde schwer verletzt. Die Autofahrerin und ihre Beifahrerin erlitten einen Schock.

Nach notärztlicher Behandlung am Unfallort brachte ein Rettungswagen den 56-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (fp)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell