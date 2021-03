Polizei Aachen

POL-AC: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Aachen (ots)

Eine 46-jährige Autofahrerin wollte gestern Morgen (30.03.2021) gegen 9 Uhr vom Boxgraben nach links in die Karmeliterstraße abbiegen. Sie musste anhalten, um eine entgegenkommende 27-jährige Radfahrerin durchfahren zu lassen, kam mit der Fahrzeugfront jedoch erst auf dem Radschutzstreifen zum Stillstand. Die Radfahrerin konnte nicht mehr abbremsen und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Sie kam zu Fall und verletzte sich dadurch schwer. Nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle wurde sie in ein Krankenhaus transportiert. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (fp)

