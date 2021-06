Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hansestraße, Dülmener Straße

Zwei Taschendiebstähle

Coesfeld (ots)

Am gestrigen (21.06.2021) Mittag kam es in Coesfeld zu mindestens zwei Taschendiebstählen. Einer 86-jährigen Coesfelderin entwendeten unbekannte Täter während ihres Einkaufs die Geldbörse aus einem mitgeführten Stoffbeutel im Supermarkt Kaufland (Hansestraße). Zu einem weiteren Taschendiebstahl kam es im Verbrauchermarkt Real auf der Dülmener Straße in Coesfeld. Hier stahlen unbekannte Täter einer 77-jährigen Coesfelderin die Geldbörse aus der Gesäßtasche.

In beiden Fällen bemerkten die Betroffenen den Diebstahl an sich nicht. Erst beim Bezahlen fiel ihnen der Diebstahl auf.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell