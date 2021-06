Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Alte Ascheberger Straße

Handtasche aus Auto gestohlen

Coesfeld (ots)

Durch das Einschlagen einer Seitenscheibe gelangten Unbekannte an eine Handtasche, die im Auto abgelegt war. Der Diebstahl ereignete sich am Montag (21.6.) im Zeitraum von 16.30 bis 17.20 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930. In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal darauf hin, dass es sich bei einem Auto nicht um einen Safe handelt. Wertgegenstände sollten nicht im Auto verbleiben. Immer wieder kommt es, insbesondere auf Parkplätzen an beliebten Ausflügszielen, zu gleichgelagerten Diebstählen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell