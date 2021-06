Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Neustraße

Werkzeug aus Firmenfahrzeug entwendet

Coesfeld (ots)

In der Nacht von Sonntag (20.06.2021) auf Montag (21.06.2021) brachen unbekannte Täter in ein an der Neustraße in Coesfeld geparkten Firmenwagen (Renault Traffic in weiß) ein und entwendeten hochwertiges Werkzeug aus diesem.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

