Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Person im Gleis sorgt für Verspätungen

Hattersheim/EddersheimHattersheim/Eddersheim (ots)

Am Samstagmittag, gegen 12 Uhr, ging bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung ein, dass sich zwischen den Bahnhöfen Hattersheim und Eddersheim eine Person im Gleisbereich aufhalten würde. Aufgrund dieser Meldung wurden die Gleise für den Zugverkehr gesperrt und eine Streife der Bundespolizei suchte den Bereich ab. Hierbei wurde niemand im Gleisbereich festgestellt, so dass die Gleise wieder freigegeben werden konnten. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt sieben Zügen zu Verspätungen.

