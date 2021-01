Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Zivilfahnder der Bundespolizei nehmen Taschendieb fest

Frankfurt am MainFrankfurt am Main (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Samstag einen 58-jährigen wohnsitzlosen kroatischen Staatsangehörigen festgenommen, der gegen 14 Uhr einer 30-jährigen Reisenden am Gleis 7 die Handtasche entwendet hatte. In einem unbeobachteten Moment hatte er die Handtasche entwendet und in seinem mitgeführten Rucksack verstaut, um dann unerkannt den Bahnsteig zu verlassen. Nach Auswertung der Videoaufzeichnungen konnte der Täter letztlich erkannt und gegen 18 Uhr am Hauptbahnhof festgenommen werden. Die von ihm gestohlene Handtasche, in der sich 200 Euro in bar, ein hochwertiges Tablet und ein Handy befand, konnte wenig später in seinem Hotelzimmer gefunden und sichergestellt werden. Im Laufe der Ermittlungen, konnten ihm zwei weitere Diebstähle, die im Dezember 2020 im Hauptbahnhof verübt wurden, zugeordnet werden. Nach Feststellung seiner Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls, wurde der Täter am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in Haft genommen.

