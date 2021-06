Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Zaun beschädigt

Emlichheim (ots)

Am Montag kam es gegen 15.45 Uhr in der Straße Deterskamp in Emlichheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei stieß ein silberner Nissan Geländewagen mit niederländischem Kennzeichen im Bereich der dortigen Tankstelle gegen einen Gartenzaun und beschädigte diesen. Der Fahrzeugführer setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

