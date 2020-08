Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Traktor brannte aus

Ortkrug (ots)

Auf einem Privatgrundstück in Ortkrug ist in der Nacht zum Dienstag ein Traktor komplett ausgebrannt. Der dabei entstandene Schaden wird ersten Schätzungen zufolge auf ca. 40.000 Euro beziffert. Anwohner hatten gegen 00:45 Uhr ein lautes Knallgeräusch wahrgenommen und kurz darauf das Feuer bemerkt. Die Feuerwehr kam daraufhin zum Löscheinsatz. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Brandursache. Ein technischer Defekt am Fahrzeug gilt nach derzeitigem Ermittlungsstand als wahrscheinlich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell