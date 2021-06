Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen- Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Montag kam es gegen 13.20 Uhr am Heideweg in Meppen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der minderjährige Radfahrer und verletzte sich leicht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

