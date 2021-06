Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Zeugen gesucht

Emsbüren (ots)

Vermutlich zwischen dem 21. und dem 26. Mai beschädigten bislang unbekannte Täter eine Tischtennisplatte auf einem Schulhof an der Hanwische Straße in Emsbüren. Sie entwendeten unter anderem den Edelstahlplattenteiler und ritzten ein Hakenkreuz in die Platte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsbüren unter der Rufnummer 05903/703190 zu melden.

