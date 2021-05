Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Zwei Verletzte nach Unfall

Emsbüren (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es auf der A 31 in Höhe Emsbüren zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Beteiligte wurden dabei verletzt, einer davon schwer. Ein 48-jähriger Mann aus Münster war gegen 17.40 Uhr mit seinem Hyundai in Richtung Süden unterwegs. Als er einen vor ihm fahrenden BMW X3 überholen wollte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 48-Jährige erlitt schwere - und eine 21-jährige Beifahrerin im BMW leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt.

