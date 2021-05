Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - VW beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Samstag kam es zwischen 15und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz des Marktkauf an der Straße Stadtring in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein grauer VW Passat auf der Beifahrerseite im Frontbereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Personen, die Hinweise zum Unfall bzw. zum Unfallverursacher geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921-3090 zu melden.

