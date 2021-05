Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Einbrüche in Rohbauten

Geeste (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag in insgesamt fünf Rohbauten und mehrere Baucontainer am Schillering eingedrungen. Sie brachen jeweils die Zugangstüren auf und suchten gezielt nach hochwertigen Werkzeugen. Sie machten Beute im Wert mehrerer tausend Euro und richteten Sachschäden im fünfstelligen Bereich an. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

