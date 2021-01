Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - 22-Jährige fährt auf stehendes Fahrzeug auf

Karlsruhe (ots)

Ein leicht Verletzter sowie ein Sachschaden von rund 1.500 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Freitagabend in Ettlingen-West ereignete.

Kurz nach 18 Uhr fuhr ein 28 Jahre alte Smart-Fahrer die Etogesstraße in Richtung Landesstraße 607. An der Kreuzung zur L607 wollte er nach rechts in Richtung Ettlingen abbiegen muss verkehrsbedingt anhalten. Die 22 Jahre alte Unfallverursacher fährt mit ihrem VW- Lupo hinter dem 28-Jährigen und wollte ebenfalls nach rechts abbiegen. Nachdem der querende Verkehr den Einmündungsbereich passiert hatte, fuhr sie los und dem noch haltenden Smart auf.

Durch die Kollision wurde der Smart-Fahrer leicht verletzt. Der verständigte Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

