POL-PPMZ: Tankstellenraub in Osthofen

Am Montag, 09.03.2020 um 20:15 Uhr verübte ein unbekannter Täter einen bewaffneten Raubüberfall auf die TOTAL-Tankstelle in der Rheinstraße in Osthofen.

"Überfall" rief der mit einem schwarzen Schal vermummte Täter, als er den Verkaufsraum der Tankstelle betrat, in dem sich die 22-jährige Angestellte sowie zwei Kundinnen im Alter von 24 und 27 Jahren befanden. Mit einem pistolenähnlichen Gegenstand in der Hand zielte er auf die Kassiererin und ließ sich das Geld aus der Kasse aushändigen. Der Täter flüchtete daraufhin zu Fuß vom Tankstellengelände.

Täterbeschreibung und Bilder finden Sie unter diesem Link: https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung/detailansicht/news/detail/News/tankstellenraub-in-osthofen/

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms(at)polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

