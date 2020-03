Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Mainz (ots)

Dienstag, 10.03.2020, 09:30 Uhr

Eine 36-Jährige befährt mit ihrem Auto die L423 aus Mainz kommend in Fahrtrichtung Budenheim. Ein 80-Jähriger fährt auf der gleichen Straße mit seinem Roller in die entgegengesetzte Richtung. Auf Höhe der Kreuzung L423 / Hauptstraße möchte die Autofahrerin nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Dabei kommt es zur Kollision mit dem vorfahrtberechtigten Rollerfahrer. Der 80-Jährige stürzt und wird verletzt. Am Roller entsteht ein Sachschaden.

