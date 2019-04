Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Schlägerei am Freitagabend

Recklinghausen (ots)

Am Freitagabend (29.03.) um 21:40 kam es am Berliner Platz zu einer Schlägerei, an der mehrere Personen beteiligt gewesen sein sollen. Zeugen riefen die Polizei, weil sich etwa 10 bis 15 Personen prügelten. Als die Beamten eintrafen, waren ein 14-Jähriger aus Bottrop und ein 25-Jähriger aus Hilden leicht verletzt. Offensichtlich waren sie mit einem entfernten Bekannten und dessen Begleitern in Streit geraten. Dieser Streit wurde anschließend mit Fäusten ausgetragen. Ein 17-jähriger Bottroper musste noch mit zur Wache, weil er die Maßnahmen der Polizisten gestört hatte und einen Polizisten geschubst hatte. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen und bekam eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Die Ermittlungen zu den anderen Beteiligten dauern an.

