Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Diebe entwenden Gegenstände auf Baustelle

Karlsruhe (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Samstag auf ein Baustellengelände in der Daxlander August-Dosenbach-Straße Zutritt und entwendeten Gegenstände in bislang unbekanntem Ausmaß.

Zwischen Freitag 18 Uhr und Samstag 6:30 Uhr versuchten die Diebe zwei Baucontainer auf dem Gelände aufzubrechen. In einen dritten Baucontainer konnten sie durch Einschlagen einer Scheibe in das Innere gelangen. Dort entwendeten sie nach bisherigen Kenntnisstand mehrere Arbeitsgeräte. Des Weiteren nahmen die Täter drei Steuerungskonsolen, sowie die dazugehörigen Kabel, für die dortigen Baukräne an sich. Als ein Mitarbeiter am Samstagmorgen gegen 6:30 Uhr auf der Baustelle erschien, fiel ihm ein blauer Lieferwagen mit polnischer Zulassung auf, welcher gerade in der Gerhart-Hauptmann-Straße losfuhr. Ob der Lieferwagen mit dem Diebstahl auf der Baustelle im Zusammenhang steht, bedarf der weiteren Ermittlungen.

Zeugen die im Bereich der Baustelle verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721/666 3611 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell