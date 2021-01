Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Wenige Unfälle durch Schneeglätte

Karlsruhe Stadt- / Landkreis (ots)

In Kirrlach rutschte um 05.30 Uhr eine PKW-Lenkerin witterungsbedingt auf ein Stoppschild, welches durch den Aufprall umgeknickt wurde. Die Fahrerin bleib unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Auf der B 36 kam gegen 05.50 Uhr in Fahrtrichtung Süd auf Höhe Neureut ein Pkw von der glatten Fahnbahn ab, überschlug sich und blieb im Graben liegen. Auch hier gab es glücklicherweise keine Verletzten. Zur Bergung des Wagens musste der rechte Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt werden. Am Fahrzeug kam es zu ca. 5000 Euro Schaden.

Ebenfalls auf der B 36 in Fahrtrichtung Nord rutschte auf Höhe Leopoldshafen gegen 06.30 Uhr ein Pkw von der Fahrbahn. Der Fahrer wurde im RTW behandelt und kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Abschleppmaßnahmen wurde die B 36 voll gesperrt. Beim Pkw entstand vermutlich Totalschaden in Höhe von etwa 12000 Euro.

Gegen 07.00 Uhr drehte sich ein PKW auf der schneeglatten B 10 in der Abfahrt Knielingen und stand dann quer. Am Fahrzeug entstand nur minimaler Schaden, verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Pamela Pott

Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell