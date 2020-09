Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Videoauswertung überführt Taschendieb

Bielefeld (ots)

Am frühen Freitagmorgen meldete eine Frau bei der Bundespolizei am Bielefelder Hauptbahnhof den Diebstahl ihrer Geldbörse. Sie vermutete, während des Wartens am Bahnsteig bestohlen worden zu sein. Beamte der Bundespolizei konnten durch Auswertung der Videoaufzeichnungen aus dem Hauptbahnhof die Tat im Nachhinein beobachten. Ein Jugendlicher zog das Portemonnaie beim Einstieg in den Zug von hinten aus der Handtasche und verließ den Tatort in Richtung Boulevard. Bereits zwanzig Minuten nach der Tat konnte der jugendliche Tatverdächtige durch eine Streife der Bundespolizei im Bahnhof festgenommen werden. Er war noch im Besitz des gestohlenen Geldes, des Portemonnaies hatte er sich zuvor entledigt. Die weitere Videoauswertung ergab, dass er bereits zuvor mindestens zwei Diebstahlversuche bei anderen Personen unternommen hatte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Einleitung eines Strafverfahrens wegen Diebstahls wurde der 16-jährige in die Obhut des Jugendamtes Bielefeld übergeben.

